Pinamonti-Inter, giornata decisiva per la cessione: ecco cosa manca

In attesa di capire chi sarà il rinforzo in attacco tra Andrea Belotti e Joaquin Correa, l’Inter potrebbe chiudere nella giornata di oggi un’operazione in uscita. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, entro oggi è attesa la risposta di Andrea Pinamonti all’Empoli, che resta al momento la pista più concreta. L’attaccante è in uscita dai nerazzurri dopo una stagione in cui ha trovato pochissimo spazio e sarebbe pronto ad intraprendere una nuova esperienza per giocare con continuità. Sulle sue tracce ci sarebbero anche altri club di Serie A, tra cui Hellas Verona, Udinese e Sampdoria.

I toscani hanno trovato negli scorsi giorni l’accordo totale con l’Inter per una sua cessione con la formula del prestito secco per una stagione e anche per il pagamento dello stipendio da 2.2 milioni di euro a stagione percepiti attualmente dal giocatore, che sarà diviso da entrambi le squadre.

Per chiudere l’operazione manca solo il via libera del giocatore alla proposta dell’Empoli, che potrebbe arrivare entro oggi. I toscani hanno fretta di chiudere in modo da metterlo a disposizione di Mister Andreazzoli già per la prossima giornata di campionato contro la Juventus in programma sabato alle ore 20:45. Si attendono quindi novità importanti entro le prossime ore.