Pinamonti in uscita dall'Inter: le opzioni per la sua cessione

Nella prestazione di sabato dell'Inter, vincitrice ai rigori con il Lugano per 6-5, c'è stato un giocatore che ha deluso, ovvero Andrea Pinamonti, che si è dimostrato emotivamente poco coinvolto ed impalpabile dal punto di vista del gioco.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il giocatore è in uscita dall'Inter, ma la sua cessione non sarà per niente facile, dal momento che guadagna due milioni di stipendio, oggi improponibile per volesse acquistarlo a titolo definitivo.

Per questo sembrerebbe più facile un prestito del giocatore che potrebbe trovare più continuità. Un problema in più da risolvere per i dirigenti nerazzurri che in uscita dovranno fare un vero e proprio miracolo.