Pinamonti Genoa, il DS Faggiano ricevuto nella sede dell'Inter

L'asse Milano-Genova per quanto concerne il mercato continua a regalarci colpi di scena. Nella giornata di ieri vi avevamo raccontato della possibile proposta biennale del Genoa per Andrea Ranocchia (il difensore si libererà dall'Inter a costo zero).

Oggi inoltre, la redazione di gianlucadimarzio.com ha fatto sapere che nella sede di Via della Liberazione il club nerazzurro ha ospitato il Direttore Sportivo del Grifone, Daniele Faggiano.

Con il club ligure infatti, si è discusso del futuro di Andrea Pinamonti. Il centravanti classe '99 la scorsa estate è stato acquistato dal Genoa per 18 milioni di euro con un gentlemen agreement tra le parti che avrebbe consentito ai nerazzurri di prelevare l'attaccante nuovamente con una sorta di corsia preferenziale.

Negli scorsi giorni la redazione di Inter Dipendenza, attraverso un'esclusiva, aveva fatto sapere che con i rossoblù si sarebbero aperti a breve intrecci di mercato (leggi l'articolo qui).