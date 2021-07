Pinamonti Empoli, si limano le distanze sull'ingaggio: c'è ottimismo

Pinamonti Empoli, rientrato alla base dopo l'esperienza al Genoa la scorsa estate, Andrea Pinamonti ha conquistato il suo primo trofeo da professionista (seppur non da protagonista) con il club che lo ha lanciato nel calcio dei grandi.

Impossibile dimenticare infatti il praticantato dell'attaccante all'interno del settore giovanile nerazzurro con la quale si è guadagnato la "promozione" in prima squadra e successivamente le varie esperienze in giro per l'Italia.

Oggi lo scenario che si prospetta è quasi il medesimo, con Pinamonti che, dopo essere tornato all'Inter, si prepara nuovamente a lasciare Milano. Su di lui c'è l'Empoli, club fortemente interessato ad accaparrarsi le sue prestazioni sportive ma che al momento non ha ancora accorciato le distanze relative al suo ingaggio.