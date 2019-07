Petrachi inflessibile su Dzeko: "Non accettiamo ricatti"

Il nuovo direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, ha affrontato, durante la conferenza stampa, la spinosa questione Edin Dzeko.

"Non accettiamo ricatti, non trattengo nessuno con la forza. Allo stesso tempo non mi piace essere preso con la gola. Non mi piace sapere che un mio giocatore abbia preso accordi con un'altra società che già di per sé è scorretto. Non è il padrone in questa casa, la Roma non si farà strozzare da nessuno. Cercheremo di fare le migliori scelte, le prime soluzioni trovate hanno un senso logico".