Perisic Inter, lo United ci riprova. E' l'alternativa a Jadon Sancho

Ivan Perisic-Man Utd, un matrimonio solo rinviato? E' possibile, perchè tutti ricorderanno la corte serrata che i Red Devils, allora guidati da Josè Mourinho, avevano fatto all'esterno croato nell'estate 2017 poi convinto dall'allora nuovo tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, a rimanere all'Inter. Perisic si è comunque dimostrato determinato nel suo ritorno all'Inter, provando a convincere Conte del suo valore. Il messaggio postato nelle ultime ore su Instagram dimostrano il suo cambio di filosofia.

Per l'Inter,però, poco è cambiato. Davanti ad una super-offerta il croato è in vendita. Secondo quanto scrive il Telegraph lo United si è arreso nella corsa per arrivare a Jadon Sancho, troppo alte le richieste del Borussia Dortmund. Lo Unite starebbe valutando altri profili, con un costo minore, o magari in prestito. I nomi che interessano maggormente lo United sono Gareth Bale, Douglas Costa e,appunto, Perisic.

Vedremo se una trattativa andata in fumo tre anni fa, può clamorosamente riaprirsi. Con il benestare dell'Inter e, soprattutto, di Conte.