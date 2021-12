Perisic Inter, il rinnovo tarda ancora? Spunta l'alternativa "inglese"

Ivan Perisic e l'Inter, un matrimonio che non si sa ancora per quanto durerà.

Da quando è tornato dal prestito al Bayern Monaco, il croato è stato sia per Antonio Conte che per Simone Inzaghi una pedina quasi imprescindibile. L'ottimo operato del classe 1989 quest'anno è sotto gli occhi di tutti, soprattutto di coloro i quali stanno valutando di ingaggiarlo a parametro zero. Nonostante non sia più un ragazzino in rampa di lancio, Perisic ha su di sé gli occhi di diversi top club pronti ad accaparrarselo senza sborsare denaro per il cartellino.

Dal canto suo, l'Inter proverà a proporgli un prolungamento dell'attuale contratto in scadenza il prossimo 30 giugno fino al 30 giugno 2024. Il tutto, passando dai 5 milioni di euro a stagione attuale a 3.5 milioni di euro. Un rinnovo leggermente al ribasso ma che gli garantirebbe il posto in un progetto ambizioso come quello nerazzurro anche per i prossimi due anni. In ogni caso, qualora Perisic dovesse optare per sposare un nuovo progetto lontano da Milano, i milanesi potrebbero fiondarsi su una loro vecchia conoscenza.

Si tratta di Alex Telles, esterno di proprietà del Manchester United che sotto la guida di Ole Gunnar Solskjaer in un anno e mezzo ha racimolato solo 12 presenze. Un bottino piuttosto magro per uno come il brasiliano che vorrebbe un club in grado di offrirgli maggiore minutaggio. Secondo il Sun, nonostante le estimatrici dell'ex Porto non manchino (su di lui ci sarebbero anche Milan e Roma), i Red Devils al momento non hanno affatto intenzione di farlo partire. Fondamentale sarà anche il confronto con il nuovo tecnico (e tra sei mesi dirigente) Ralf Rangnick.