Perisic-Inter, il croato ora può restare: Conte punta su di lui

Lo scorso gennaio per l'ennesima volta bussò alla porta della dirigenza per chiedere di essere ceduto, possibilmente ad un club di Premier League, competizione in cui sogna di giocare da tempo.

Ora però, lo scenario per il futuro professionale di Ivan Perisic sembra essersi rovesciato. Nelle scorse settimane si parlava di nuovi contatti tra Inter ed Arsenal dopo quelli avuti già a gennaio, ma con l'insediamento di Antonio Conte, il vice-campione del mondo con ogni probabilità rimarrà in nerazzurro.

Il n°44 infatti, viste le ottime doti atletiche, potrebbe essere il profilo ideale per ricoprire la fascia sinistra in un 3-5-2 o in un 3-4-3 (in quest'ultimo caso esterno sinistro nei 4 di centrocampo) attuato dal tecnico salentino.