Perisic Inter, arrivata la decisione del Bayern sul riscatto del croato

Il futuro dell’esterno croato, attualmente in prestito al Bayern Monaco, è sempre più incerto. Arrivano brutte notizie per i nerazzurri sul fronte Ivan Perisic. Come riportato da Sky Sport, il club bavarese non ha esercitato l’opzione per il riscatto del croato, che era in scadenza oggi. Una scelta che era già nell’aria da tempo, dovuta soprattutto alla sospensione del campionato per l’emergenza coronavirus e l’infortunio alla caviglia del croato che lo aveva colpito il croato prima dello stop.

Il club tedesco non avrebbe ancora deciso se acquistare a titolo definitivo Ivan Perisic o rispedirlo al mittente. Secondo quanto riporta Sky Sport, il Bayern avrebbe chiesto alla dirigenza interista di rinviare ogni discorso alle prossime settimane. L’intenzione dei bavaresi sarebbe quella di riscattarlo, ma a una cifra nettamente inferiori rispetto a quelle pattuita la scorsa estate. Il club nerazzurro però, non sembrerebbe disposto a concedere sconti e pretenderebbe i 20 milioni di euro per mettere a bilancio una importante plusvalenza. Il futuro di Ivan Perisic è ancora in bilico