Perisic-Inter, a giugno l'addio? La posizione della società

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo, todofichajes.com, un nome in uscita per l’Inter sarebbe quello dell’esterno croato Ivan Perisic.

Le motivazioni alla base di questa decisione non sarebbero tanto di natura tecnica, quanto di natura economica.

Il giocatore, infatti, ha un ingaggio di 5 milioni netti all’anno, troppi per le casse nerazzurre. Perisic, ha tanta stima in giro dell’Europa, ma non sarà facile trovare chi è disposto a dargli quanto chiede.