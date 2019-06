Perisic, il croato può lasciare Milano solo in un caso

Da ormai più di un anno non si fa altro che la parlare del sogno di Ivan Perisic di approdare in Premier League. In passato ci provò il Manchester United dell'allora tecnico Josè Mourinho.

Lo scorso gennaio invece, a farsi avanti fu l'Arsenal. I Gunners però, con l'offerta di prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro, non riuscirono a soddisfare le pretese del club meneghino.

Oggi a farsi avanti per il vice-campione del mondo è stato lo Shanghai Shenhua che ha offerto al giocatore un contratto da 12 milioni a stagione + 4 di bonus. Perisic però, ha prontamente declinato tale proposta: lascerà Milano solo per la Premier League.