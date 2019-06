Perisic, il croato non è incedibile: l'Inter fissa il prezzo

Lo scorso gennaio bussò per l'ennesima volta alla porta dell'Inter per chiedere la cessione e approdare finalmente in Premier League. Successivamente, da quando a Milano è approdato Antonio Conte, per Ivan Perisic si è parlato di un futuro ancora in nerazzurro.

Con il sistema di gioco adottato dal tecnico salentino, ossia il 3-5-2, il croato in campo sarebbe stato posizionato nella posizione che lo aiuterebbe maggiormente a mettere in mostra le proprie doti atletiche. Eppure, sul futuro del vice-campione del mondo Tuttosport questa mattina riporta:

"Perisic non è incedibile. L’Inter è disposta a parlare di una sua vendita, ma la conditio sine qua non è che i club interessati al vice campione del mondo mettano sul piatto 45 milioni. Volendo anche 40, ma non di meno".