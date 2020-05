Perisic Bayern, Olic:"Si cercherà di abbassare il prezzo. Accordo vicino"

Arrivano buone notizie per i nerazzurri sul fronte Ivan Perisic. Il croato, in prestito al Bayern Monaco fino al prossimo 30 giugno, potrebbe essere ceduto a titolo definitivo. Come rivelato da Ivica Olic, ex attaccante del Bayern e attualmente vice allenatore della nazionale croata, il club bavarese avrebbe intenzione di riscattare l’esterno. Ecco di seguito riportate le sue parole ai microfoni di Tportal.hr:

"Persic ha avuto un infortunio molto grave, proprio nel momento in cui era in ottima forma al Bayern. È rimasto fuori per tre mesi, ma ora è tornato ad allenarsi completamente. Nella partita precedente ha giocato circa 70 minuti, martedì altri 30 ed è chiaro che avrà bisogno di un po’ più di tempo per arrivare nella miglior forma. Ma la cosa più importante è che non ha più dolori ed è tornato al pieno allenamento".

"Sappiamo tutti che è stato preso in prestito dall’Inter, ma il club è molto contento di lui. Ora il Bayern cercherà di abbassare il prezzo perché l’Inter ha chiesto per la prima volta 20 milioni di euro, ma dopo questa pandemia il potere d’acquisto dei club è ancora più debole. Credo che nelle prossime due o tre settimane i club si siederanno al tavolo e cercheranno di concordare i termini".