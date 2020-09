Perisic Bayern Monaco, tra i bavaresi e l'Inter ballano 3 milioni di euro

C'è ancora tanta voglia di Ivan Perisic nella Baviera targata Bayern Monaco. L'esterno croato, arrivato in Germania l'estate scorsa in prestito con diritto di riscatto, nel percorso che ha portato i tedeschi alla conquista del "Triplete" si è ritagliato un ruolo da protagonista.

Questo non è passato inosservato al tecnico Hansi Flick che starebbe chiedendo ai vertici del proprio club di riconfermare l'ex Borussia Dortmund anche per la prossima stagione. Nell'ultimo periodo si è parlato di un Antonio Conte pronto a dargli una nuova chance all'Inter, ma a fare chiarezza ci ha pensato la redazione di Sky Sport.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti, per Perisic i bavaresi sarebbero pronti ad offrire 12 milioni di euro, mentre il club di Via della Liberazione pretende almeno 15 milioni di euro. Una distanza non proprio abissale che potrebbe vedere i due club accordarsi a breve.