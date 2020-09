Perisic Bayern Monaco, si insiste per lo sconto. L’Inter resta inamovibile

Prosegue la trattativa tra Inter e Bayern Monaco per il trasferimento di Ivan Perisic a titolo definitivo in Germania. Il croato ha disputato un’ottima stagione in prestito con il club bavarese in cui ha contribuito alla conquista del triplete.

Il giocatore avrebbe già espresso la sua volontà di restare in Baviera e le due società sarebbero al lavoro per trovare un accordo sulla cifra del cartellino. Il Bayern Monaco non votrebbe fare grossi investimenti sul mercato e vorrebbe ottenere un sostanziale sconto dai nerazzurri. I tedeschi avrebbero messo sul piatto 12 milioni di euro e non sembrerebbero intenzionati ad aumentare l'offerta.

Offerta rifiutata dai nerazzurri che vorrebbero incassare almeno 15 milioni di euro per realizzare una plusvalenza. Come riporta Sky Sport, al momento ci sarebbe una distanza di soli 3 milioni di euro e i nerazzurri non sarebbero disposti a concedere nessuno sconto. Se non si dovesse riuscire a trovare un’accordo, Antonio Conte potrebbe decidere di dare una nuova chance al croato e utilizzarlo come quarto attaccante.