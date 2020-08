Perisic Bayern Monaco, Rummenigge: "Torneremo sulla questione"

Ivan Perisic sembrerebbe essere diventato un vero e proprio caso di mercato: il laterale croato, attualmente al Bayern Monaco e di proprietà dell'Inter, sarebbe al centro dei rumours dato il suo futuro incerto e le intenzioni momentaneamente non chiare da parte dell'Inter e del club bavarese. Perisic durante questa stagione in Bundesliga avrebbe trovato la sua giusta dimensione all'Allianz Arena, con i nerazzurri che adesso sorridono sfregandosi le mani e cercando di incassare un potenziale tesoretto dalla cessione dell'ex Wolfsburg.



Recentemente è tornato a parlare ai microfoni della stampa teutonica il CEO del Bayern Karl-Heinz Rummenigge: il dirigente non esclude ovviamente la possibilità di un riscatto anche se adesso le priorità sembrerebbero altre. Dopo aver annichilito il Barcellona nei quarti di finale di Coppa Campioni i bavaresi adesso pensano solo al Lione (quest'ultimo rivelazione del torneo dopo aver eliminato la Juventus e il Manchester City). Nonostante questo Rummenigge, ai microfoni di Sportbild, non si sottrae sull'argomento Perisic etichettandolo come un ottimo profilo in vista della prossima stagione. Ecco quanto affermato:



"Mi piace molto il giocatore. È molto efficiente, le sue statistiche sono molto buone. Ogni volta che gioca fa qualcosa di produttivo. Ivan potrebbe non essere sempre spettacolare, ma molto affidabile. Vogliamo continuare a giocare in pace il torneo e poi tornare di nuovo sull’argomento".