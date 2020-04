Perisic Bayern Monaco: Olic traccia il futuro del croato in Germania

Ivan Perisic e il Bayern Monaco sono destinati a prolungare il proprio matrimonio. E' quello che trapela ormai da settimane e che man mano sta concretamente prendendo forma giorno dopo giorno.

Il club bavarese, per riconfermare il croato dovrà versare all'Inter i 20 milioni di euro pattuiti in precedenza per il diritto di riscatto. Oltre alla voglia del Bayern di trattenere Perisic, ci sarebbe anche quella del giocatore stesso che spera di poter rimanere in Germania.

A confermarlo è stato Ivica Olic in un'intervista esclusiva a tz.de. L'ex attaccante del Bayern infatti, nonché connazionale dell'ex n°44 interista, ha detto che Perisic sta smaltendo del tutto i problemi alla caviglia e spera di poter rimanere in Baviera anche la prossima stagione.