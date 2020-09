Perisic Bayern Monaco, nessun riscatto: il croato tornerà all'Inter

Archiviata la sconfitta per 4-2 di ieri sera contro la Francia in Nations League, Ivan Perisic ora inizia a pensare al proprio futuro. Il croato la scorsa estate si era trasferito al Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

Il termine per versare tale cifra nelle casse dell'Inter per i bavaresi scadeva inizialmente lo scorso 15 maggio, ma per via dello stop causa COVID-19 il prestito era stato esteso fino al termine della stagione.

Alla fine i tedeschi vantano la conquista del "Triplete" (Coppa di Germania, Bundesliga e Champions League). Nonostante ciò però, secondo Abendzeitung il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick insieme alla dirigenza avrebbe deciso di non riconfermare Alvaro Odriozola, Philippe Coutinho e Ivan Perisic. Quest'ultimo, in attesa di capire se avrà o meno una chance sotto la guida di Antonio Conte, per il momento farà ritorno a Milano.