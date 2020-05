Perisic Bayern Monaco: Lucas Hernandez possibile contropartita nell'affare

Il calciomercato a volte prende una piega inaspettata: la conclusione di alcune trattative non sembrerebbe certa, col tira e molla tra i club che si trasforma sempre in un lungo pour-parler per trovare l'accordo. E' il caso del Bayern Monaco, che ora cerca di addolcire determinati affari inserendo delle contropartite tecniche.



I bavaresi trattano con il City e con l'Inter: i giocatori in questione? Sané e Perisic. Il primo è un pallino della squadra tedesca, con i contatti col club inglese appena avviati per cercare di portare il pezzo pregiato allenato da Guardiola sotto i riflettori dell'Allianz Arena. Il secondo invece sembrerebbe essere diventato una delle priorità del mercato condotto da Rummenigge & Co, con questi che provano ad inserire nell'affare un cartellino che forse potrebbe essere gradito all'Inter.



Lucas Hernandez, ad esempio, non ha convinto e le sue prestazioni avrebbero spinto il Bayern a metterlo sul mercato. Il giocatore quindi potrebbe rivelarsi una pedina di scambio in alcuni affari anche se il difensore transalpino avrebbe già espresso la volontà di rimanere a Monaco di Baviera. Hernandez in questo caso diventerebbe un'occasione per il club teutonico per arrivare ad alcuni identikit tracciati. Il terzino sarebbe già stato menzionato nella pista che porterebbe a Sané e non è escluso che possa essere inserito anche nel discorso legato al riscatto di Perisic. A riportarlo è TZ, sottolineando come il Bayern voglia assolutamente sfruttare i suoi esuberi per sbloccare alcune operazioni.