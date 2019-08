Perisic Bayern Monaco, Inter e giocatore non convinti: il motivo

Il futuro di Ivan Perisic potrebbe essere lontano da Milano. L'esterno offensivo croato non rientra negli schemi di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro non lo vede come esterno a tutta fascia.

Sul giocatore nerazzurro c'è il Bayern Monaco. Il club bavarese vorrebbe prendere Perisic con la formula del prestito oneroso. Offerta che non convince il calciatore e l'Inter. Così è quanto si legge su gianlucadimarzio.com.

I due club continua a trattare il trasferimento dell'attaccante croato. Il Bayern Monaco, dopo il grave infortunio di Sanè del Manchester City, obiettivo primario del mercato, ha messo Perisic nel mirino. Le prossime 48 ore, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', potrebbero essere decisive.