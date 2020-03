Perisic Bayern Monaco, il riscatto si avvicina: le ultime dalla Germania

Insieme a Radja Nainggolan e Mauro Icardi è stato uno dei "big" che per vari motivi è stato allontanato dall'Inter. Oggi Ivan Perisic si trova in prestito al Bayern Monaco, e potrebbe rimanerci a titolo definitivo.

Ma partiamo con ordine. Nel gennaio del 2018 il club di Viale della Liberazione rifiuta l'offerta di prestito con diritto di riscatto da parte dell'Arsenal rimandando tutti i discorsi all'estate successiva.

Ed è così che sono entrati in scena i bavaresi, club che ha convinto i nerazzurri a cederlo in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. La BILD oggi è convinta che il croato resterà in Germania a titolo definitivo, il tutto però ad una cifra leggermente inferiore a quella precedentemente pattuita.