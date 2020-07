Perisic Bayern Monaco: i bavaresi sperano nell'accordo. Due gli ostacoli

Ivan Perisic sembrerebbe aver convinto la dirigenza del Bayern Monaco. I bavaresi adesso apparecchiano la tavola per il riscatto, anche se non mancano i dettagli da limare nell'affare. La strategia dei bavaresi sarebbe quella di vendere giocatori in esubero per poi comprarne e, nel caso del centrocampista croato, riscattarne alcuni.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da SportBild Thiago Alcantara e Alaba sarebbero i due profili al momento in uscita dall'Allianz Arena. I due calciatori non rientrerebbero nei piani del club teutonico, con il tecnico Flick che avrebbe chiesto espressamente a Rummenigge una quarta ala per rinforzare l'organico.



Ed ecco quindi il discorso nuovamente legato a Perisic: il Bayern spera di trovare al più presto un accordo con l'Inter ma gli ostacoli sarebbero due. Il primo sarebbe legato alla valutazione del cartellino, il secondo invece all'ingaggio ritenuto troppo elevato dai tedeschi. Perisic avrebbe già conquistato il Bayern ma nella trattativa spuntano due complicazioni. La strada per l'acquisto a titolo definitivo da parte dei bavaresi diventerebbe adesso tortuosa.