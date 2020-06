Perisic Bayern Monaco: contatti avviati per il rinnovo del prestito

Perisic sembrerebbe ancora rientrare nei piani del Bayern Monaco: i bavaresi adesso lavorano al rinnovo del prestito, con l'Inter che però preferirebbe un'altra soluzione. Il club targato Suning vorrebbe cedere l'ala croata a titolo definitivo, anziché lasciarlo per un altro anno a titolo temporaneo in Bundesliga.



A lanciare l'indiscrezione è il famoso cronista di calciomercato Nicolò Schira, che attraverso il suo account Twitter ufficiale spiega i dettagli dell'asse Milano-Monaco di Baviera.



Ecco quanto affermato dal giornalista: "Ivan Perisic vuole rimanere al Bayern. Rummenigge è in trattativa con l'Inter per prolungare il prestito per un altro anno, ma l'Inter preferirebbe una cessione a titolo definitivo chiedendo 15 milioni Il Bayern invece ne potrebbe offrire soltanto 10 per comprare l'esterno offensivo croato".