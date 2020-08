Perisic Bayern Monaco, affare complicato. Quale futuro per il croato?

Ancora tutto da scrivere il futuro di Ivan Perisic. Il croato sembrerebbe destinato a tornare in nerazzurro dopo la stagione in prestito al Bayern Monaco. Nonostante il club bavarese sia soddisfatto del rendimento del croato, non sembrerebbe disposto ad accontentare la richiesta da circa 20 milioni di euro fatta dai nerazzurri.

L’Inter, al momento, non sembrerebbe disposta a concedere sconti e starebbe pensando di reintegrare l’esterno in rosa. La volontà del giocatore sarebbe quella di restare al Bayern e nelle prossime settimane ci potrebbe essere un nuovo incontro tra i club per provare a raggiungere un accordo.

Il direttore sportivo dei tedeschi, Hasan Salihamidzic, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Punto Nuovo in cui ha commentato la vittoria in Champions di ieri ed ha parlato anche di mercato: "Continueremo sulla linea tracciata in questi anni. Coman, Alphonso Davies e tanti altri: la volontà è quella di mixare giovani di talento ai senatori storici di questa squadra. Abbiamo un gruppo che ha ancora tanto potenziale e che può continuare a vincere nei prossimi anni. Vogliamo migliorarci ancora e ripetere già dalla prossima una stagione del genere. Non sarà facile, ma ci proveremo".