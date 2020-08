Perisic Bayern, l’Inter non fa sconti: il croato verso il ritorno in nerazzurro?

In casa nerazzurra continua a tenere banco il futuro di Ivan Perisic. Il croato è in prestito al Bayern Monaco fino alla fine di agosto e nel caso in cui non si dovesse riuscire a trovare un accordo entro le prossime settimane potrebbe tornare in nerazzurro.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutshland, il club bavarese sarebbe soddisfatto del rendimento del giocatore e avrebbe intenzione di acquistarlo a titolo definitivo. L’ostacolo principale sarebbe rappresentato dalla richiesta di circa 20 milioni di euro fatta dai nerazzurri che sarebbe ritenuta troppo alta dal club tedesco.

Il Bayern, dopo l’acquisto di Leroy Sanè dal Manchester City per 50 milioni di euro più bonus, non sembrerebbe disposto a fare altri grandi investimenti sul mercato e vorrebbe ottenere dai nerazzurri un sostanziale sconto. L’Inter però è irremovibile e non si smuove dalla sua richiesta da circa 20 milioni di euro. Come riporta l’emittente satellitare tedesca, se le parti non dovessero riuscire a trovare l’intesa, Antonio Conte sarebbe pronto a dare una nuova occasione all’esterno croato.