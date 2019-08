Per Lukaku non è finita. Dall'Inghilterra una notizia inaspettata per l'Inter

Stando a quanto riportato da The Sun l'Inter non sarebbe tagliata fuori dal discorso Lukaku.

L'aiuto inaspettato sarebbe arrivato da Paulo Dybala, che al momento chiede uno stipendio che per i canoni del Manchester è ritenuto eccessivo.

L'argentino infatti vorrebbe guadagnare circa 400 mila euro a settimana, più di Pogba. Il club sta riflettendo, ma al momento non sembra essere disposto ad accontentare la richiesta. Per questo resta un margine di speranza per i nerazzurri, visto che senza lo scambio con Dybala la Juventus non potrebbe arrivare al belga.