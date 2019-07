Per il colpo a sorpresa d'agosto l'Inter ha in mano la carta vincente

Se luglio è il mese in cui l’Inter dovrà risolvere il problema degli attaccanti, secondo il Corriere della Sera ad agosto l’Inter potrebbe farsi sotto per un obbiettivo di centrocampo altrettanto ambizioso, Sergej Milinkovic-Savic. Secondo il quotidiano milanese, la Lazio starebbe già pensando alla soluzione per rimpiazzare adeguatamente il giocatore serbo e l’Inter potrebbe avere in mano la carta giusta.

“Un centrocampista così forse non ce l’ha nessuno e comunque, se dovesse partire, di sicuro non sarebbe rimpiazzato in modo adeguato. Al limite si potrebbero limitare i danni cercando un interno con centimetri e spalle larghe, in modo da non soffrire l’addio di Sergej quanto meno sul piano fisico.”

Proprio per le caratteristiche di fisicità, Inzaghi avrebbe consigliato alla dirigenza laziale di guardare con interesse a Gagliardini, che, nonostante la stima dimostratagli da Antonio Conte, potrebbe diventare l’asso nella manica nerazzurra per chiudere la partita con Lotito.