Per Icardi il Napoli mette sul piatto una contropartita inaspettata

L'Inter continua a lavorare, attraverso i suoi uomini mercato, per rinforzare il reparto offensivo d mettere a disposizione di Conte.

Per Lukaku è necessario un rilancio, e le alternative al belga sono Rebic, Rodrigo, Cavani e Zapata.

Intanto resta in piedi la vicenda Icardi, con Juventus e Napoli che osservano interessate. I partenopei in particolare, stando al quotidiano La Repubblica, potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Milik per arrivare al numero 9 dell'Inter.