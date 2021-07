Pedullà: "Vi dico la situazione dell'esterno destro dell'Inter"

Nelle ultime ore si sono rincorse le voci inerenti al mercato dell'Inter, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di esterno destro di centrocampo che avrà il compito difficile di dover sostituire Achraf Hakimi partito per la destinazione PSG. Infatti, secondo quanto è stato affermato, l'Inter avrebbe ricevuto le aperture di Arsenal e Cagliari per il prestito con diritto di riscatto rispettivamente di Bellerin e Nandez, con, sempre sullo sfondo, l'ipotesi Dumfries che, seppur ad oggi molto complicata per le richieste del PSV, potrebbe lasciare delle aperture per quanto riguarda le modalità di pagamento.

Alfredo Pedullà ci da gli ultimi aggiornamenti su queste trattative attraverso i suoi canali social: "Arrivano mille domande, facciamo così 1) Bellerin-Inter: è vero, apertura al prestito, ma oggi non prima scelta. 2) lo diventerebbe se non arrivasse Nandez che vuole solo Inter; 3) Dumfries piace molto ma oggi non ci sono aperture. Uno solo, almeno oggi".

Novità importanti e mercato dell'esterno destro che potrebbe sbloccarsi a breve, in un ruolo fondamentale per il gioco di Simone Inzaghi, le gerarchie e le preferenze sono abbastanza chiare. La società farà le proprie valutazioni e chissà che, piazzando qualche esubero, non possa davvero esserci una doppia operazione che possa coinvolgere, oltre al nome di un esterno destro puro, anche quello di un centrocampista come Nandez, che possa essere una sorta di dodicesimo uomo per Simone Inzaghi ed entrare nelle rotazioni, vista anche la sua grande duttilità che gli consente di poter coprire più zone di campo ed essere un vero e proprio jolly.