Pedullà - Per Gervinho c'è pure l'Inter di Conte: i dettagli

Ennesimo nome sul taccuino di Antonio Conte per rinforzare le fasce offensive. L'ultimo a finire sotto la lente di ingrandimento del tecnico leccese infatti, sembra essere Gervinho del Parma.

L'esterno ivoriano, con trascorsi in Serie A anche con la maglia della Roma, piace al tecnico nerazzurro soprattutto per la sua velocità. A spiegarlo ci ha pensato Alfredo Pedullà che sul proprio sito ufficiale ha riportato:

"L’ivoriano ha altri due anni di contratto, in Italia piace alla Fiorentina. E, ripetiamo, soprattutto a Conte per la sua velocità, per la capacità di rompere gli schemi e di spaccare le partite. Sarebbe un’arma in più all’interno di una stagione che per l’Inter deve essere di grande competitività".