Pedullà: "L'Inter fa sul serio per un portiere. Si prospetta uno scambio"

L'esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha parlato della situazione di mercato che riguarda il futuro della porta dell'Inter. La dirigenza avrebbe un nome in mente.

Si tratta di Marco Silvestri, portiere del Verona, che sta facendo benissimo con i gialloblù, e che questa estate potrebbe partire in direzione Milano, per ricoprire, inizialmente, il ruolo di vice-Handanovic.

Per arrivare a lui, i dirigenti nerazzurri avrebbero in mente di imbastire uno scambio con un altro portiere come Ionut Radu.