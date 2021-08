Pedullà: "Inter tentata da Scamacca, ma un'altra squadra è in vantaggio"

Il mercato dell'Inter, soprattutto per ciò che riguarda il reparto avanzato, potrebbe non concludersi con l'acquisto di Joaquin Correa. Infatti, la società nerazzurra vorrebbe aggiungere un altro tassello agli attaccanti già presenti in rosa, in modo da regalare più alternative al nuovo allenatore nerazzurro Simone Inzaghi.

Proprio per questo, secondo quanto riportato da parte di Alfredo Pedullà, i dirigenti interisti sarebbero molto tentati da provare ad intavolare una trattativa con il Sassuolo per Gianluca Scamacca, in uscita dalla squadra emiliana, ma che ha tanti interessamenti anche da parte di altre squadre di Serie A.

La società più vicina al giocatore è il Verona, prossimo avversaria dei nerazzurri, che consentirebbe a Scamacca di essere titolare, cosa che non accadrebbe all'Inter. Ecco perchè la punta preferirebbe andare a giocare con i veneti, rispetto a Milano. I dirigenti riflettono, Scamacca osserva. Vedremo l'epilogo della trattativa.