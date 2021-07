Pedullà: "Inter, altra cessione: c'è il prestito. E su Satriano..."

Inter: dopo l'esperienza in Olanda con la maglia del Volendam, Samuele Mulattieri è pronto a restare in Italia: è fatta con il Crotone, in serie B.

Dopo l'esperienza in Olanda con la maglia del Volendam, Samuele Mulattieri è pronto a restare in Italia: è fatta con il Crotone, in serie B. "Samuele Mulattieri al Crotone, operazione completata", afferma infatti Alfredo Pedullà. L'esperto di mercato di Sportitalia conferma l'operazione che si è conclusa con la formula del prestito secco; il giorno buono per le firme sarà martedì. "Proposto anche Satriano, ma al momento non ci sono margini", chiosa poi Pedullà.