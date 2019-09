Parma, preso Emerson Espinoza: operazione in sinergia con l'Inter

Inter e Parma insieme per Emerson Espinoza, giocatore dell'Ecuador di ruolo centrocampista. Un'operazione in sinergia per il futuro, con il giocatore che andrà in Emilia. Una notizia data pochi minuti fa da Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

"Emerson Espinoza (2001) al Parma: operazione in sinergia con l’Inter per il futuro", così il tweet dell'esperto di mercato.