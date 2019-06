Parma, non solo Balotelli: occhi anche su Pinamonti

Il Parma, che in questa stagione ha ottenuto la salvezza matematica con un turno di anticipo, è alla ricerca di un nuovo centravanti. Stando a quanto riferisce "Sky Sport", il sogno si chiama Mario Balotelli, reduce dai sei mesi con la maglia del Marsiglia ma che potrebbe tornare in Serie A.

Tuttavia, nei pensieri degli emiliani ci sarebbe anche Andrea Pinamonti, protagonista con la maglia dell'Italia Under 20 ai Mondiali in Polonia e il quale rientrerà all'Inter dopo la stagione in prestito al Frosinone. Sulle sue tracce ci sarebbero altre squadre, tra cui il Sassuolo e i lusitani di Porto e Benfica.