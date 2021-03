Paredes Inter e quella chiamata che a gennaio fece saltare tutto

Quello di Leandro Paredes, la scorsa sessione di mercato invernale è stato uno dei profili maggiormente seguiti dalla dirigenza nerazzurra. Christian Eriksen infatti, allora era ancora fuori dagli schemi di Antonio Conte.

Da qui, complice anche l'approdo sulla panchina parigina di Mauricio Pochettino, nacque l'ipotesi di poter intavolare uno scambio di prestiti proprio tra il fuoriclasse danese (che aveva già lavorato con Pochettino ai tempi dell'esperienza al Tottenham) e Leandro Paredes.

Quest'ultimo sembrava essere la mezz'ala perfetta per il tecnico leccese, ma ai microfoni di Telefoot ha spiegato il motivo per cui ha deciso di rimanere al PSG. Queste le sue parole: "Mi hanno chiamato per chiedermi di restare. Qui sto molto bene e la fiducia della dirigenza e dei miei compagni di squadra mi ha aiutato a decidere".