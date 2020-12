Papu Gomez all'Inter con uno scambio? Resta il nodo ingaggio

Nella sessione di mercato invernale i nerazzurri sarebbero pronti ad acquistare un rinforzo nel reparto offensivo da regalare ad Antonio Conte. Nelle ultime settimane si è infiammata la pista che porta al Papu Gomez, in uscita dall’Atalanta a gennaio. L’Inter sarebbe pronta a fare un tentativo, ma molto dipenderà dalla richiesta economica del club bergamasco.

Prima di prendere nuovi giocatori bisognerà vedere gli esuberi presenti in rosa. Il principale candidato alla cessione, oltre a Christian Eriksen, sarebbe Radja Nainggolan. Il belga, rientrato all’Inter in estate dopo il prestito al Cagliari della scorsa stagione, è sempre più ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte. La dirigenza nerazzurra vorrebbe stavolta cederlo a titolo definitivo per liberarsi una volta per tutte del suo pesante ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione.

Come riportato da L'Eco di Bergamo, Inter e Atalanta starebbero pensando ad uno scambio tra “scontenti tra Papi Gomez e Radja Nainggolan. La dea sarebbe da tempo interessata al belga e potrebbe individuare in lui il sostituto ideale di Gomez. Il nodo è lo stipendio percepito attualmente dal Ninja in nerazzurro, ma non è escluso che si possa trovare un accordo.