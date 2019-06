Pandev, il macedone consiglia ad un centrocampista di andare all'Inter

Il suo passaggio all'Atletico Madrid sembra ormai cosa fatta. Invece, secondo quanto riportato da Telemac, Elif Elmas potrebbe rifiutare la destinazione spagnola per accasarsi all'Inter.

Dietro questo colpo di scena infatti ci sarebbe Goran Pandev, connazionale del classe '99 la quale avrebbe consigliato ad Elmas di rinunciare ai Colchoneros per l'Inter.

Il Fenerbahce dal canto suo aveva già accettato l'offerta degli spagnoli, ma considerando questo colpo di scena, non è da escludere che l'Inter torni alla carica per accaparrarsi il giovane centrocampista.