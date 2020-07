Palmeri non ha dubbi:”Inter, se parte Lautaro c’è Gabriel Jesus”

Lautaro Martinez sta vivendo un momento particolare all'Inter. Un po’ frutto delle voci continue che arrivano Barcellona, meno insistenti nelle ultime settimane, ma è innegabile che il giocatore abbia avuto un calo di rendimento. Com’è altrettanto vero che la situazione economica-finanziaria del club spagnolo non le permette di fare acquisti da oltre 100 milioni. Situazione, quest’ultima, che è stata confermata anche dal candidato alla presidenza del Barcellona Victor Font. Tuttavia, al netto delle vicende di casa barca però, in caso di partenza del Toro Martinez l’inter sembrerebbe aver individuato il suo sostituto: Gabriel Jesus.

Ne è convinto Tancredi Palmeri che, nel corso del suo editoriale su Tuttomercatoweb.com , ritiene come la società meneghina abbia identificato nel giovane attaccante brasiliano il giusto profilo in grado di sostituire Lautaro. La speranza dell’Inter, però, è quella di continuare con il giovane attaccante argentino, magari arrivando ad un rinnovo di contratto a fine stagione, in modo da allontanare definitivamente i rumors sul suo futuro. Almeno per quest'anno.