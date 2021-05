Palmeri: "La chiamata a Buffon? Alcuni dicono di Marotta, ma..."

Dopo la vittoria della Coppa Italia, ieri sera, il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, che a fine anno lascerà i bianconeri, ha parlato del suo futuro, parlando di una chiamata matta.

Su queste parole si è espresso il giornalista, Tancredi Palmeri attraverso il suo profilo Twitter: “Alcuni mi scrivono “Marotta”. A parte che non mi sembra esattamente configurabile come il dirigente che fa mattate, ma anche fosse mi parrebbe che l’Inter sia l’ultima squadra al mondo dove Buffon andrebbe".

Insomma, le strade che portano all’Inter, per Buffon non sembrano essere possibili, soprattutto per quello che ha rappresentato per la Juventus.