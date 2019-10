Ozil-Inter, il tedesco mette in chiaro il proprio futuro: le parole

Nella giornata di ieri il Daily Mirror ha accostato il profilo di Mesut Ozil ad Inter e Milan. Le due squadre milanesi effettivamente in passato hanno chiesto informazioni sul tedesco (i nerazzurri per ultimi a gennaio 2018), ma alla fine il giocatore rimase a Londra.

Nonostante Ozil all'Arsenal - complice probabilmente il poco feeling con il tecnico Unai Emery - non stia vivendo un ottimo periodo, l'ex campione del mondo alla rivista The Athletic ha detto:

"Ho un contratto fino all'estate del 2021 e rimarrò qui. Si possono attraversare momenti difficili come questo, ma non c'è motivo di fuggire e non lo farò". Insomma, nonostante i Gunners non lo considerino più una pedina imprescindibile, l'ex Real Madrid non sembra intenzionato a lasciare l'Inghilterra.