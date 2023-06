Onana va o rimane? L’Inter ha già bloccato il sostituto

di Redazione, pubblicato il: 17/06/2023

(Inter) Andre Onana potrebbe essere uno dei pezzi pregiato di mercato di questa estate. La stagione di altissimo livello in campionato e in Champions hanno accesso riflettori importanti su di lui. Arrivato a parametro zero garantirebbe una entrata importantissima tutta a plusvalenza colossale che le casse dell’Inter aspettano con impazienza.

Secondo Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky nel recente viaggio di Ausilio a Londra non si è parlato di lui con il Chelsea.

“C’è il Manchester United, bisogna vedere se arriverà un’offerta e che tipo di offerta. L’Inter, a meno di cinquanta milioni, non si siede nemmeno a trattare. Qualora dovesse arrivare un’offerta così ha già bloccato Guglielmo Vicario, quindi avrebbe già un sostituto».