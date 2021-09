Onana Inter, svolta importante: Marotta e Ausilio anticipano i tempi

ONANA INTER - Uno dei temi caldi in casa Inter è quello che riguarda il ruolo del portiere. Samir Handanovic inizia a perdere colpi e la dirigenza nerazzurra si sta guardando intorno. L'obiettivo principale per la porta dell'Inter è Andre Onana, portiere 25enne dell'Ajax.

Nelle ultime settimane ci sono stati notevoli passi in avanti per quanto riguarda il discorso portieri in casa Inter. Di fatto Onana è stato scaricato dal club olandese e a farlo sarebbe stato proprio il ds Marc Overmars. Il dirigente dell'Ajax avrebbe fatto capire al portiere che potrebbe lasciare l'Olanda già a gennaio invece che a luglio a parametro zero. Infatti il camerunese si rifiuta di rinnovare il contratto, in scadenza nel 2022 e Marotta e Ausilio si sarebbero già mossi per bloccarlo. Tutti, negli ultimi giorni, ipotizzavano che Onana potrebbe arrivare nella prossima sessione di mercato estiva, ma spunta una clamorosa ipotesi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri starebbero pensando di anticipare il colpo a gennaio. Con un piccolo indennizzo, Inzaghi potrebbe avere il "portiere del futuro" già nella sessione di mercato invernale. Tutto ciò permetterebbe al portiere africano di inserirsi gradualmente al posto di Handanovic e di abituarsi al calcio italiano.

Dunque quando arriverà a Milano? Non c'è ancora certezza sull'approdo di Onana all'Inter, ma la dirigenza ha bloccato il calciatore da tempo. Resta da capire se anticiperà il colpo portandolo in Italia a gennaio oppure lo aspetterà a parametro zero. Una cosa è certa, Marotta e Ausilio continuano a monitorare la situazione in Olanda.