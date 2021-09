Onana-Inter: si può fare già a Gennaio? Tutto dipende da Handanovic

Onana-Inter, affare che sembra destinato a chiudersi a giugno, a parametro zero. Ma c'è ancora un'incognita, una possibilità che il numero uno dell'Ajax vesta il nerazzurro anticipatamente, già a Gennaio. A fare il punto sulla trattativa il Corriere dello Sport:

"Cosa succederà se un grande club, magari in corsa in Champions, a gennaio avrà bisogno di un portiere e busserà alla porta di Onana? È questa l'unica variabile che può scombussolare i piani dell'Inter, finora rassicurata dai no dell'africano al Lione e a un altro paio di pretendenti. Portarlo in Italia a gennaio non è previsto, a meno che il rendimento di Handanovic non crolli. Il posto da extracomunitario in rosa, l'Inter lo avrebbe, ma non intende spendere per averlo con 6 mesi d'anticipo".