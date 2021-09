Onana Inter, l’affare si complica? Annuncio del tecnico dell’Ajax

L’Inter è sempre a caccia di un nuovo portiere per la prossima stagione ed ha individuato in Andre Onana l’erede ideale di Samir Handanovic. Il portiere camerunese, cresciuto nella cantera, del Barcellona, è in scadenza di contratto nel giugno del 2022 e secondo le ultime indiscrezioni avrebbe già raggiunto un principio di intesa con i nerazzurri.

L’estermo difensore sta ancora scontando la lunga squalifica per doping e tornerà a disposizione dell’Ajax di Erik ten Hag soltanto a partire dal prossimo 3 novembre. Nonostante la delicata situazione contrattuale e la folta concorrenza in porta, il tecnico dei lancieri ha scelto comunque di inserirlo nella lista Champions ed ha parlato del suo futuro ai microfoni del quotidiano olandese De Telegraaf a margine della vittoria in campionato contro il PEC Zwolle:

Il tecnico ha svelato che il giocatore potrebbe ancora rinnovare il proprio contratto con l’Ajax e che glielo avrebbe anche consigliato. La scelta finale spetta comunque al portiere e al suo entourage, ma della questione se ne occuperà esclusivamente il direttore sportivo dei lancieri Marc Overmas. Ten Hag non ha dubbi, punta ancora fortemente su Onana e sarebbe pronto a reinserirlo in rosa quando tornerà a disposizione e anche a tentare di convincerlo a restare. L’Inter è avvisata.