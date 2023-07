Onana-Inter, il portiere vicino alla cessione: dall’Inghilterra arriva l’indiscrezione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/07/2023

Onana-Inter, l’addio del portiere è sempre più vicino. La trattativa di cui si parla maggiormente in questi giorni è di certo quella che dovrebbe portare il portiere nerazzurro, Andrè Onana, alla corte del suo ex tecnico, ten Hag, al Manchester United. Proprio oggi, i Red Devils, hanno dato addio allo spagnolo de Gea che in questi anni ha difeso la porta della squadra inglese.

Un cambio pagina importante e che, indubbiamente, ha dei riflessi anche per quanto riguarda il mercato dell’Inter. Intanto, dall’Inghilterra, il giornalista di The Athletic e Forbes, Sam Pilger, ha parlato proprio della trattativa che dovrebbe portare il portiere camerunese a Manchester.

Per il giornalista, infatti, tra pochi giorni Onana sarà ufficialmente il portiere del Manchester United. La dirigenza inglese, dopo le prime due offerte, rifiutate dall’Inter perchè considerate troppo basse, ha intenzione di migliorare ulteriormente la sua proposta per avvicinarsi ancora di più a quelle che sono le richieste del club nerazzurro.

Insomma, una trattativa che sembra avere un finale già scritta con Onana che dopo una sola stagione in nerazzurro e due trofei vinti, oltre ad una finale di Champions League, è pronto a lasciare Milano. Poi toccherà alla dirigenza cercare i profili più adatti per sostituirlo, con i nomi di Trubin e Sommer sempre in cima alla lista di Marotta e Ausilio.