Onana-Inter, il portiere via in estate? Di Marzio dice tutto. E sul sostituto…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/04/2023

Onana-Inter, il futuro potrebbe essere lontano da Milano. Nelle ultime ore si è parlato tanto del futuro di Andrè Onana. Si sa come la società nerazzurra abbia bisogno di monetizzare per l’estate. Se è vero che il cammino in Champions League ha permesso di non sacrificare nessuno tra i big entro il 30 giugno, è altrettanto vero che da luglio non sarà così.

La grande stagione del portiere camerunese, ha fatto sì che tante tra le squadre migliori d’Europa abbiano messo gli occhi su di lui. Tra queste, sicuramente il Chelsea che starebbe pensando a lui per il ruolo di portiere nella prossima stagione. Ma proprio pochi minuti fa, il giornalista esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, dagli studi di Sky Sport, ha parlato delle novità sul portiere.

Per il Di Marzio, infatti, se l’Inter deciderà di privarsi del giocatore lo farà solamente per una cifra di 50 milioni di euro. E, in viale della Liberazione, hanno già in mente il nome del sostituto. Infatti, l’unica opzione nella lista della dirigenza interista è quella che porta a Guglielmo Vicario. Vedremo se davvero, dopo una sola stagione, Inter e Onana si separeranno. In ogni caso la dirigenza ha già in mente il nome del sostituto.