Onana Inter, i nerazzurri prendono atto di un desiderio del portiere

I tifosi dell'Inter hanno fretta di conoscere chi sarà il futuro erede di Samir Handanovic.

L'attuale portiere, nonché capitano, lo scorso 14 luglio ha spento ben 37 candeline. Fattore che vede la dirigenza di Via della Liberazione nelle condizioni di doversi iniziare a guardare intorno. I lavori per la futura eredità dello sloveno sono partiti già da qualche mese, e il nome che al momento resta in cima alla lista resta quello di Andre Onana. Il portiere camerunense in questo momento è ancora di proprietà dell'Ajax, ma sia i Lancieri sia il giocatore stesso hanno confermato che a fine stagione le loro strade si separeranno.

Le negoziazioni con l'Inter procedono spedite, ma dalla redazione di Repubblica questa mattina giungono novità importanti. Il desiderio di Onana, nonostante i discorsi con i nerazzurri, in questo momento è quello di vestire la maglia del Barcellona, club che lo segue ma che non sembra particolarmente convinto del suo possibile ingaggio. In ogni caso, consci di questo desiderio, i dirigenti nerazzurri stanno seguendo anche un'altra strada; quella che conduce a Bartolomiej Dragowski della Fiorentina.

Dal canto proprio il patron gigliato Rocco Commisso valuta l'estremo difensore polacco non meno di 18 milioni di euro. Da qui si scatenerebbe un effetto domino con i toscani che andrebbero a sostituire Dragowski con Alex Meret del Napoli. Uno scenario senza dubbio intrecciato ma che si innescherebbe solo nel caso in cui il Barça dovesse convincersi a puntare su Onana che resta comunque molto vicino all'Inter.