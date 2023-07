Onana-Inter, ecco quando si chiude con il Manchester United: poi si completa la rosa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/07/2023

Onana-Inter, c’è la data della chiusura della trattativa con il Manchester United. La trattativa che, in questo momento, in casa nerazzurra, sta facendo molto parlare è quella che vedrà il passaggio di Andrè Onana dall’Inter al Manchester United. Il portiere camerunese, dopo una sola stagione, andrà via da Milano per raggiungere il suo ex tecnico ai tempi dell’Ajax, ten Hag.

La cifra che dovrebbe prevedere il passaggio del portiere ai Red Devils, dovrebbe superare l’offerta di questi ultimi ferma a 50 milioni di euro bonus compresi. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, le giornate giuste per la chiusura dell’affare dovrebbero essere quelle di mercoledì o giovedì.

Dopo aver concluso questo affare, la società nerazzurra si concentrerà sulle entrate. Sicuramente bisognerà sostituire Onana e in tal senso, in viale della Liberazione, restano sempre molto validi i profili di Trubin e Sommer. Poi, occhio alla situazione che porta a Lukaku. L’attaccante belga, infatti, ha intenzione di ritornare nuovamente a Milano e non vuole ascoltare le altre proposte provenienti dall’Italia che portano a Milan e Juventus, così non vuole ascoltare, almeno per ora, le sirene che portano in Arabia.

Ma Big Rom non ha intenzione di aspettare in eterno, ragion per cui ha chiesto alla dirigenza dell’Inter di sveltire la pratica per evitare di doversi presentare in ritiro con il Chelsea. Insomma, grandi manovre in casa nerazzurra. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per vedere il puzzle completato.