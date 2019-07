Nuovo sviluppo nella vicenda Lukaku: le parole di Solskjær

Arrivano, direttamente da Manchester, nuovi aggiornamenti sulla vicenda Romelu Lukaku. Il giocatore non è stato convocato per la gara amichevole che ha visto lo United affrontare il Leeds.

Ebbene il tecnico della squadra inglese, in merito a ciò, ha riportato le seguenti parole, raccolte dal giornalista inglese Samuel Luckhurst, che le ha pubblicate sul proprio profilo Twitter.

"Lukaku non è in forma, e per questo non è disponibile".

Verità o bugia bianca dovuta alla vicende di mercato?